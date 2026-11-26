Бывший глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос заручился поддержкой большинства стран еврозоны и станет следующим председателем Европейского центрального банка (ЕЦБ), сменив Кристин Лагард.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что Нидерланды согласились поддержать кандидатуру испанского экономиста, отказавшись от выдвижения бывшего главы центрального банка страны Клааса Кнота.

Соответствующая договоренность была достигнута на саммите в Брюсселе. Для ее окончательного утверждения необходимо одобрение послов стран еврозоны, после чего решение должны поддержать лидеры Евросоюза.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил другим европейским лидерам о готовности поддержать консенсусную кандидатуру де Коса.

Отметим. что 55-летний Пабло Эрнандес де Кос в настоящее время занимает должность генерального директора Банка международных расчетов. Ранее он возглавлял Банк Испании.