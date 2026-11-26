Украина получила $450 млн в рамках программ поддержки бизнеса и восстановления страны RISE и SURGE, которые были предоставлены Всемирным банком, в том числе под гарантии правительства Японии.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, $225 млн направлены по программе RISE, предназначенной для поддержки малого и среднего бизнеса. Из этой суммы $190 млн составил заем Международного банка реконструкции и развития под гарантии Японии, еще $35 млн - кредит Международной ассоциации развития.

Всемирный банк подтвердил выполнение необходимых показателей: финансирование и услуги по обновленным программам господдержки получили 20 тыс. предпринимателей и компаний, а через систему "еРазрешение" подано 100 тыс. заявлений. Кроме того, 500 компаний прошли обучение по стандартам продукции, соответствующим требованиям ЕС.

"Программа RISE должна усилить государственную поддержку малого и среднего бизнеса и расширить доступ украинских предприятий к внешним рынкам", - отметил Корецкий.

Еще $225 млн выделены по программе SURGE в виде займа Международного банка реконструкции и развития под гарантии Японии. Средства предназначены для развития механизмов финансирования климатически ориентированного восстановления, совершенствования управления государственными инвестициями и подготовки проектов реконструкции на национальном и местном уровнях.