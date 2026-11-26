Президент США Дональд Трамп обвинил государственное ведомство, ответственное за экономическую статистику, в преднамеренном искажении данных о росте ВВП страны до выборов и потребовал расследовать ситуацию.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что опубликованные до выборов показатели американской экономики были сфальсифицированы, а ответственное за экономическую статистику государственное ведомство накануне внесло в них исправления.

По его словам, экономика США при его администрации демонстрирует значительно более высокие результаты, чем свидетельствовали ранее опубликованные данные.

"Теперь показатель роста ВВП в третьем квартале скорректирован с 3,4% до 4,3%, что является существенной разницей! Почему правильные данные не были опубликованы до выборов? Я требую немедленного расследования этой ситуации. Это не незначительная ошибка, а масштабное и преднамеренное искажение данных", - написал он.

Напомним, промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября. По их итогам демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса, новый состав которого приступит к работе в январе 2027 года.