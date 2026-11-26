В Азербайджане создано новое мобильное приложение в целях поддержки защиты зеленых насаждений .

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, приложение, разработанное в рамках совместного проекта, реализуемого Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов с 2022 года, дает гражданам возможность получать информацию о деревьях и принимать непосредственное участие в их защите.

В рамках проекта на каждое из более чем 212 тыс. деревьев по всей стране был прикреплен знак с индивидуальным QR-кодом. В ходе маркировки в электронную систему были внесены данные о местоположении, виде, размерах и текущем состоянии деревьев.

Пользователи могут видеть расположение деревьев на интерактивной карте и, считав QR-код, просматривать цифровую информационную карточку соответствующего дерева.

Мобильное приложение agac.az в настоящее время доступно в App Store для пользователей iPhone.

Отметим, что данный проект был реализован по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.