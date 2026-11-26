Переговоры о многолетнем бюджете ЕС на 2028–2034 годы выявили усиливающиеся разногласия между странами блока. Государства разделились на два основных лагеря: одни выступают за сохранение финансирования регионов и сельского хозяйства (Friends of Cohesion), другие требуют сократить расходы и направить больше средств на оборону, технологии и конкурентоспособность экономики (Frugals).

Как сообщает европейское бюро Report, данные разногласия все отчетливее проявились на специальном саммите, созванном председателем Европейского совета Антониу Коштой 26–27 ноября.

Группу из 17 стран, выступающих за сохранение финансирования регионального развития и сельского хозяйства, возглавляют Румыния и Италия. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что новое предложение Кошты предусматривает сокращение общего бюджета на 10% по сравнению с предыдущим вариантом, однако объем средств, выделяемых непосредственно государствам, практически не меняется.

По словам Дана, сохранение национальных ассигнований стало одним из главных результатов совместных усилий группы. "Наша сила заключалась в том, что мы действовали сообща. Нас 17 государств, которые выступают единым фронтом, и это, очевидно, имеет значение", - отметил он.

Румынский президент также отметил, что в предложениях удалось сохранить возможность осуществлять выплаты по программам ЕС еще в течение двух лет после 2034 года. Кроме того, Бухарест добивался включения в раздел о конкурентоспособности критерия участия нескольких стран в цепочках создания стоимости.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в свою очередь, заявила, что страны пока далеки от договоренности. "Мы не готовы подписывать бюджет, в рамках которого нам придется больше отдавать и меньше получать", - сказала она журналистам, подчеркнув, что не намерена торопиться с соглашением.

По ее словам, у нее нет дедлайна, а есть условия. И она подпишет соглашение, которое сочтет "справедливым для Италии".

На нынешнем этапе переговоров Румыния и Италия представляют общую позицию "Друзей сплоченности". Группа выступает за сохранение достаточного финансирования регионального развития и общей сельскохозяйственной политики, а также против чрезмерного сокращения общего бюджета и предоставления отдельным государствам дополнительных скидок на взносы.

В противоположном лагере находится обновленная группа, которая по утверждению некоторых медиа, решила назваться Sensible Seven после присоединения к ней Бельгии. В нее входят Германия, Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция, Финляндия и Бельгия. Эти государства выступают за сокращение общего объема расходов, ограничение финансовой нагрузки на национальные бюджеты и перераспределение средств в пользу обороны, технологий, инноваций и повышения конкурентоспособности европейской экономики.

Нидерландский премьер-министр Роб Йеттен перед началом саммита заявил, что бюджет необходимо модернизировать и сократить, чтобы достичь соглашения. По его словам, теперь мяч находится на стороне Кошты, которому предстоит представить более приемлемое предложение.

Таким образом, новый вариант председателя Евросовета пока не удовлетворяет ни одну из сторон в полной мере. Если "Друзья сплоченности" считают важным то, что сокращение национальных конвертов удалось свести к минимуму, то страны "Разумной семерки" продолжают настаивать на более существенном сокращении расходов.

При этом отдельные государства, не входящие в эти коалиции, занимают самостоятельные позиции.

Франция не присоединилась ни к одной из двух групп и выступает за сохранение сильной общей сельскохозяйственной политики. Париж подверг критике последнее предложение Кошты, сочтя его недостаточным с точки зрения защиты интересов европейских фермеров.

Испания, напротив, в группе 17, однако ее премьер-министр Педро Санчес отсутствует на нынешнем специальном заседании Европейского совета из-за предвыборной кампании перед досрочными парламентскими выборами 29 ноября. Таким образом, Мадрид не представлен на встрече главой правительства, хотя остается участником бюджетной коалиции.

Ирландия также не входит ни в одно из двух объединений. Ранее, в период своего председательства в Совете ЕС, Дублин представил собственный вариант бюджетных предложений. В нынешних переговорах у Ирландии есть и отдельные возражения против некоторых новых источников доходов ЕС, в частности предлагаемого цифрового налога.

Разногласия по Украине

Еще более сложная картина складывается вокруг финансирования Украины. Здесь бюджетные коалиции не выступают едиными политическими блоками, а позиции отдельных участников существенно расходятся.

Германия во главе с канцлером Фридрихом Мерцем настаивает на том, что ответственность за поддержку Киева должны разделять все государства Евросоюза. Берлин фактически увязывает достижение договоренности по следующему многолетнему бюджету с готовностью всех 27 стран участвовать в финансировании Украины.

Эту позицию поддерживает и Румыния, несмотря на ее ведущую роль в группе "Друзей сплоченности". Никушор Дан заявил, что Германия права, когда требует проявления солидарности не только при распределении европейских бюджетных средств, но и в совместных внешнеполитических действиях.

"Если мы говорим о солидарности, то она должна проявляться и в европейском бюджете, где одни страны являются донорами, а другие - чистыми получателями, и в наших совместных внешних действиях", - отметил румынский президент.

Он также подтвердил поддержку Румынией нового кредитного механизма для Украины, подчеркнув, что речь должна идти о займе, привлекаемом Евросоюзом, а не о безвозмездных взносах из национальных бюджетов.

Однако ряд участников "Друзей сплоченности" занимает противоположную позицию.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступает против увязывания помощи Украине с финансированием политики сплоченности. По его словам, эти вопросы должны рассматриваться отдельно, поскольку эта европейская политика направлена на сокращение социально-экономических различий между регионами.

Венгрия и Словакия также выступают против участия в предлагаемом механизме финансирования Украины. Болгария, в свою очередь, заняла более избирательную позицию: премьер-министр Румен Радев заявил, что София готова поддержать кредитование Украины для покрытия невоенных потребностей, но не намерена участвовать в финансировании военной составляющей.

В то же время страны Балтии последовательно выступают за продолжение финансовой и военной поддержки Киева и против ослабления европейских обязательств перед Украиной.

Таким образом, даже внутри группы "Друзья сплоченности" нет единства по вопросу украинского финансирования.

По оценке Еврокомиссии, дополнительные финансовые потребности Украины на 2027 год составляют до 45 млрд евро. Предлагается привлечь 25 млрд евро для военной поддержки и еще 20 млрд евро для покрытия других финансовых потребностей страны.

На специальном заседании Европейского совета 26–27 ноября лидеры ЕС обсуждают как этот механизм, так и параметры следующего многолетнего бюджета.

Переговоры по финансовой рамке на 2028–2034 годы остаются сложными. По словам дипломатов, пока неясно, будет ли решение продолжить переговоры и завтра.