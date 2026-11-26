Футболист испанской "Барселоны" Энтони Гордон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА по итогам голосования болельщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УЕФА, английский футболист забивший два гола в матче V тура против азербайджанского "Сабаха" (4:1), внес значительный вклад в победу своей команды.

В голосовании Гордон опередил Килиана Мбаппе ("Реал"), Антонио Нусу ("Лейпциг") и Кучо Эрнандеса ("Бетис").