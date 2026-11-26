Оформивший дубль в матче с "Сабахом" Гордон признан лучшим игроком недели в ЛЧ
Футбол
- 26 ноября, 2026
- 18:51
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Футболист испанской "Барселоны" Энтони Гордон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА по итогам голосования болельщиков.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УЕФА, английский футболист забивший два гола в матче V тура против азербайджанского "Сабаха" (4:1), внес значительный вклад в победу своей команды.
В голосовании Гордон опередил Килиана Мбаппе ("Реал"), Антонио Нусу ("Лейпциг") и Кучо Эрнандеса ("Бетис").
Последние новости
19:28
Кочинян: Диалог гражданских обществ Азербайджана и Армении направлен на создание новых реалийВнешняя политика
19:26
АЗЕРТАДЖ и аргентинское информагентство LANA подписали меморандум о сотрудничествеМедиа
19:24
Фархад Мамедов: В рамках инициативы "Мост мира" будут работать шесть тематических комитетовВнешняя политика
19:19
ЕС и Азербайджан углубляют сотрудничество в транспортной сфереВнешняя политика
19:04
В ЕС усилились разногласия по новому бюджету и финансированию УкраиныДругие страны
18:51
Оформивший дубль в матче с "Сабахом" Гордон признан лучшим игроком недели в ЛЧФутбол
18:50
В Азербайджане создано мобильное приложение для охраны зеленых насажденийЭкология
18:41
Президент США заявил о фальсификации экономической статистики перед выборамиДругие страны
18:37
МИД Грузии выразил протест в связи с новой резолюцией ЕвропарламентаВ регионе