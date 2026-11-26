"Sabah"a 2 qol vuran Qordon UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib
Futbol
- 26 noyabr, 2026
- 18:35
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İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Entoni Qordon azarkeşlərin səsverməsinə əsasən Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib.
"Report" UEFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, o, V turun "Sabah"a qarşı keçirilən oyununda (4:1) 2 qol vuraraq vuraraq komandasının qələbəsində əsas pay sahibi olub.
Qeyd edək ki, ingiltərəli futbolçu səsvermədə Kilian Mbappe ("Real"), Antonio Nusa ("Leyptsiq") və Kuço Ernandesdən ("Betis") daha çox səs toplayıb.
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