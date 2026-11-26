Увеличение числа участников инициативы "Мост мира" и растущий интерес азербайджанского и армянского обществ к этому формату уже являются достижением.

Как передает Report, об этом заявил армянским медиа координатор инициативы "Мост мира", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

"Конечно, если проходит уже пятая встреча и если после каждого раунда наших встреч количество участников увеличивается, растет интерес наших обществ к данному треку, это есть достижение. То есть проведение самого диалога, обмена мнениями, увеличение количества людей, вовлеченных в этот процесс, - это уже есть достижение", - отметил он.

По словам Мамедова, участники инициативы уже имеют опыт совместной работы, а также взаимодействия в своих обществах. Он подчеркнул, что азербайджанское и армянское общества отличаются друг от друга, имеют разные ожидания и восприятие мира, поэтому при работе в контексте мирной повестки необходимо учитывать эту специфику.

"Что касается тем, которые вызывают разногласия, они, конечно же, есть. Это касается большого круга вопросов. Однако по всем этим темам мы ведем честный, искренний диалог. Мы стараемся показать, что волнует наше общество, какие темы, причины и чего мы можем добиться. Если эти темы найдут свое разрешение, есть объективные и субъективные причины этих проблем. Если, естественно, мы в краткие сроки все проблемы решить не можем, мы концентрируемся на тех вопросах, в направлении которых мы можем предпринимать конкретные шаги", - сказал он.

Мамедов добавил, что каждая встреча представляет собой искреннюю беседу, в ходе которой обсуждаются в том числе чувствительные вопросы: "Мы достигли того, что у нас нет закрытых тем. Мы можем задавать друг другу вопросы и получать на них ответы".

По его словам, формат инициативы предусматривает прямое общение представителей гражданского общества с представителями государственных структур. В частности, в ходе нынешней встречи участники на протяжении двух часов задавали вопросы секретарю Совета безопасности Армении Алену Симоняну.

Мамедов также отметил, что нынешняя встреча отличается тем, что наряду с общими обсуждениями будут работать шесть тематических комитетов, которые займутся вопросами экологии, экономики, инфраструктуры, гуманитарного сотрудничества и медиа.

"То есть что можно сделать в следующий период, что мы можем предложить нашим государствам, потому что у нас есть и эта функция, и как мы можем способствовать сглаживанию острых углов, а также увеличению контента мирной политики", - добавил он.