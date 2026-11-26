Диалог между гражданскими обществами Азербайджана и Армении направлен на создание новых реалий, в которых народы двух стран смогут жить в мире и согласии.

Как передает Report, об этом заявил координатор диалога, президент Армянского совета Арег Кочинян в интервью армянским медиа.

По словам Кочиняна, взаимодействие между гражданскими обществами двух стран носит характер диалога, а не переговоров, поэтому на данном этапе говорить о конкретных измеримых результатах не приходится.

"Посредством этого диалога мы пытаемся не столько преодолеть то, что было создано за десятилетия конфликта, вражды и ненависти, сколько создать новую нормальность, новые реалии, новую историю наряду с прошлым. Здесь никто не говорит о забвении или изменении прошлого. Здесь мы обсуждаем папку мирных дел, которые направлены на будущее, на создание реалий, в которых наши общества смогут жить как соседи в мире и в согласии", - сказал он.

По его словам, участники встречи обсудили широкий круг вопросов, в том числе события, произошедшие с момента предыдущего диалога в апреле текущего года.

"Были обсуждения и по тем, которые вызывали обеспокоенность в обоих обществах, и по темам, которые объективно приблизили наши две страны к миру, к нормализации отношений", - сказал он.

Кочинян также сообщил, что дальнейшая работа будет осуществляться в рамках комитетов, информация о названиях и направлениях деятельности которых будет представлена в последующих пресс-релизах.