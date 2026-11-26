Белый дом хочет организовать встречу Трампа с лидером партии "Яшар"
- 26 ноября, 2026
- 19:35
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Белый дом связался с лидером израильской партии "Яшар" Гади Айзенкотом, чтобы организовать его личную встречу с президентом США Дональдом Трампом в случае формирования им правительства.
Как передает Report, об этом сообщил саудовский телеканал Al-Hadath.
По данным источника, Айзенкот заинтересован во встрече с Трампом для обсуждения двусторонних отношений и угрозы со стороны Ирана.
Отмечается, что лидер "Яшар" намерен восстановить отношения между США и Израилем. Для этого будет создан специальный комитет во главе с экс-премьером Израиля Яиром Лапидом, который займется вопросами улучшения двусторонних связей, в том числе попытается убедить Вашингтон не приостанавливать военную помощь еврейскому государству.
Кроме того, Айзенкот намерен продолжить переговоры с Ливаном и Сирией, отмечает агентство.