Белый дом связался с лидером израильской партии "Яшар" Гади Айзенкотом, чтобы организовать его личную встречу с президентом США Дональдом Трампом в случае формирования им правительства.

Как передает Report, об этом сообщил саудовский телеканал Al-Hadath.

По данным источника, Айзенкот заинтересован во встрече с Трампом для обсуждения двусторонних отношений и угрозы со стороны Ирана.

Отмечается, что лидер "Яшар" намерен восстановить отношения между США и Израилем. Для этого будет создан специальный комитет во главе с экс-премьером Израиля Яиром Лапидом, который займется вопросами улучшения двусторонних связей, в том числе попытается убедить Вашингтон не приостанавливать военную помощь еврейскому государству.

Кроме того, Айзенкот намерен продолжить переговоры с Ливаном и Сирией, отмечает агентство.