Секретарь Совета безопасности Армения Ален Симонян заявил, что в рамках предстоящего визита в Азербайджан будут обсуждены вопросы двусторонних отношений.

Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом Симонян заявил на брифинге с журналистами в рамках 5-й встречи инициативы "Мост мира".

По его словам, повестка вопросов, которые будут обсуждаться в ходе предстоящего в декабре визита в Азербайджан, существенно не будет отличаться от повестки предыдущих встреч.

"Это наши постоянно обсуждаемые вопросы, повестка не будет сильно отличаться. Наш коллега приезжал в Армению, теперь наша очередь. Я поеду, мы договоримся также о следующей встрече. На подобных встречах мы говорим о большом количестве вопросов, на повестке дня в основном одни и те же темы", - сказал он.

Отвечая на вопрос о впечатлениях от первого участия во встрече с представителями гражданского общества Азербайджана и Армении в статусе секретаря Совбеза, Симонян отметил, что важность подобных обсуждений заключается в необходимости проговаривать и объяснять различные вопросы и восприятия.

Касаясь возможностей экономического сотрудничества между Азербайджаном и Арменией, Симонян указал на сходства двух стран в сфере сельского хозяйства, а также отметил, что запасы нефти и газа обеспечивают Азербайджану определенные преимущества.

По его словам, экономическое сотрудничество между двумя странами может сделать Армению привлекательной также для международных организаций.

"Одним из главных стержней сотрудничества Армении и Азербайджана является дорога", - сказал Симонян.