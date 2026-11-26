Польша может воспользоваться правом вето при согласовании следующего долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, если предложенный вариант не будет отвечать интересам страны.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на полях специального саммита Совета Евросоюза в Брюсселе заявил журналистам государственный секретарь по европейским делам МИД Польши Игнаций Немчицкий.

"Если мы поймем, что бюджет не отвечает интересам Европы и Польши, я уверен, что премьер-министр задействует все имеющиеся в его распоряжении инструменты", - сказал госсекретарь, напомнив, что каждый из лидеров стран ЕС может наложить вето на итоговое соглашение.

Немчицкий отметил, что Варшава недовольна нынешним ходом бюджетных переговоров, поскольку амбиции и потребности Евросоюза растут, тогда как предлагаемый бюджет предусматривает сокращение расходов.

"Это неправильный путь вперед", - сказал он, добавив, что Польша обеспокоена даже небольшими и символическими сокращениями финансирования политики сплочения.

Польская сторона считает ключевыми три вопроса в переговорах: общий объем бюджета, сохранение национального финансового конверта, включая средства на сельское хозяйство и политику сплочения, а также систему собственных ресурсов ЕС.

Он также подчеркнул, что Польша выступает против системы собственных ресурсов ЕС, основанной на доходах от торговли выбросами (ETS). По его мнению, эти средства должны оставаться в Польше и работать на развитие страны.

Говоря о перспективах достижения соглашения, Немчицкий отметил, что переговоры продвинулись вперед, однако их результат остается непредсказуемым. По его словам, даже если договоренности не удастся достичь на нынешнем заседании Европейского совета, прогресс в переговорах создаст реальные предпосылки для соглашения на встрече лидеров ЕС в декабре.

Он также выразил сомнение в возможности принятия решений по бюджету в отсутствие премьер-министра Испании Педро Санчеса, отметив, что было бы необычно достичь договоренности без участия одного из лидеров.