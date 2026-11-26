Украина заинтересована в расширении энергетического сотрудничества с Турцией, в том числе в сферах поставок оборудования для генерации электроэнергии и развития газового сектора.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в соцсети Х по итогам встречи с делегацией турецкой компании Aksa Energy.

"В настоящее время существует потребность как минимум в 100 мобильных дизельных генераторах для удовлетворения потребностей крупных городов. Мы также заинтересованы в поставках газовых генераторов и систем накопления энергии", - написал он.

По словам министра, особое внимание на встрече было уделено укреплению энергетической независимости Одесской области Украины.

"Мы обсудили возможность возобновления проектов по размещению мобильных электростанций, в частности для обеспечения потребностей Одессы и Измаила. Договорились совместно работать над возобновлением этих проектов", - сообщил Шмыгаль.

Он также назвал газовый сектор перспективным направлением украинско-турецкого сотрудничества.

"Украина располагает значительными мощностями подземных газовых хранилищ, которые могут использоваться для хранения газа с последующей поставкой в европейские страны", - подчеркнул министр.

Кроме того, Шмыгаль поблагодарил турецких партнеров за поддержку энергетического сектора Украины и готовность расширять практическое сотрудничество.