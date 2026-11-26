Нефтеперерабатывающий завод в Джизане на юге Саудовской Аравии подвергся атаке вооруженного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель сил Коалиции поддержки законности в Йемене, генерал-майор Турки аль-Малики в соцсети Х.

Кроме того, аль-Малики сообщил об уничтожении пусковой установки баллистических ракет в йеменской провинции Ходейда.

Он утверждает, что хуситы использовали эту установку для атаки на НПЗ в Джизане.