Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила пусковую установку хуситов
Другие страны
- 26 ноября, 2026
- 20:26
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Нефтеперерабатывающий завод в Джизане на юге Саудовской Аравии подвергся атаке вооруженного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).
Как передает Report, об этом заявил официальный представитель сил Коалиции поддержки законности в Йемене, генерал-майор Турки аль-Малики в соцсети Х.
Кроме того, аль-Малики сообщил об уничтожении пусковой установки баллистических ракет в йеменской провинции Ходейда.
Он утверждает, что хуситы использовали эту установку для атаки на НПЗ в Джизане.
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