Члены правления Совета прессы Азербайджана (СП) обсудили тенденции распространения дезинформации и манипуляций в информационном пространстве.

Об этом Report сообщили в СП.

Председатель Совета Вугар Зифароглу отметил, что в последние дни в информационной среде страны наблюдаются случаи предвзятого освещения событий.

"К сожалению, в большинстве подобных ситуаций наши СМИ теряют бдительность и превращаются в инструмент манипуляций. Между тем журналистика должна придерживаться профессиональных стандартов и сохранять приверженность этическим принципам", - подчеркнул он.

В.Зифароглу отметил, что освещение событий общественной жизни не должно приводить к пренебрежению нормами профессиональной этики.

"Равнодушие, безразличие и недостаточно чуткий подход подрывают доверие к журналистскому слову. Еще хуже то, что утрата доверия к достоверности и честности журналистики приводит к формированию атмосферы недоверия в обществе в целом", - заявил он.

Председатель Совета подчеркнул необходимость предотвращения подобных случаев, отметив, что на СП в этом процессе также возлагается большая ответственность.

Член правления СП, депутат Милли Меджлиса Вугар Рагимзаде в своем выступлении подчеркнул исключительную важность сохранения общественного авторитета журналистики. По его словам, этот вопрос обсуждается на протяжении многих лет, однако негативные явления в данной сфере до сих пор не устранены.

В.Рагимзаде отметил, что во многих случаях остаются неизвестными лица, распространяющие оскорбления, клевету и другие непристойные высказывания. По его мнению, в условиях широких возможностей распространения информации противодействие информационным манипуляциям требует не только общественного осуждения, но и применения конкретных правовых механизмов.

Заместитель председателя СП, руководитель Профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли заявил, что ранее неоднократно поднимался вопрос о необходимости расширения присутствия СМИ в социальных сетях для минимизации рисков.

"Предполагалось, что чем больше профессиональной информации будет распространяться в социальных сетях, тем эффективнее удастся противодействовать дезинформации. Однако произошел обратный процесс: не СМИ стали источником информации для социальных сетей, а социальные сети - для СМИ, что является негативной тенденцией", - отметил он.

Член правления СП Гумбат Мусаев выразил уверенность в том, что многие негативные тенденции в медиапространстве со временем будут устранены. Вместе с тем он подчеркнул важность применения механизмов правового регулирования наряду с естественным устранением этих явлений.

Член правления СП Анар Тахиров отметил необходимость организации работы структур государственных органов по связям с общественностью в соответствии с современными требованиями.

По его словам, существенный прогресс в этой сфере позволит свести к минимуму случаи распространения дезинформации и ее влияние на общество.

Он подчеркнул, что для устранения негативных тенденций в информационной среде необходимо обеспечить равные условия деятельности всех участников процесса распространения информации, а также укрепить сотрудничество между ними.

Член правления СП Фарид Шахбазлы заявил, что при применении жестких форм и методов борьбы с дезинформацией необходимо проявлять принципиальность. Принимаемые меры должны быть четко обоснованы, чтобы они не воспринимались как ограничение свободы слова и выражения мнений.

Члены правления СП Галиб Ибрагимоглу, Гаджибей Гейдарли и Сейфеддин Гусейнли подчеркнули необходимость систематизации и конкретизации мер по борьбе с дезинформацией и распространением недостоверных сведений.

По их мнению, для достижения эффективных результатов необходимо обнародовать имена тех, кто допускает подобные нарушения непосредственно в медиасфере, либо создать платформу для выявления распространяемой ими недостоверной информации.

По итогам обсуждения члены правления пришли к выводу о необходимости подготовки обращения Совета прессы по данному вопросу. В связи с этим было принято соответствующее заявление Совета.