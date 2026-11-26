В SOCAR обсудили результаты деятельности за первое полугодие 2026 года
Энергетика
- 26 ноября, 2026
- 20:07
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Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Как сообщили Report в компании, участники заседания рассмотрели прошедшие аудиторскую проверку финансовые и операционные результаты структур SOCAR за первые шесть месяцев 2026 года, а также меры по управлению долговыми обязательствами компании.
Кроме того, были обсуждены итоги производственной деятельности ПО "Азнефть" за текущий год и перспективы его дальнейшего развития.
В ходе заседания также состоялся обмен мнениями по завершенным и реализуемым стратегическим проектам SOCAR и другим вопросам повестки дня.
SOCAR-da I yarımilin maliyyə və əməliyyat nəticələri müzakirə edilib
SOCAR Supervisory Board reviews first-half financial results
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