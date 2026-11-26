Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщили Report в компании, участники заседания рассмотрели прошедшие аудиторскую проверку финансовые и операционные результаты структур SOCAR за первые шесть месяцев 2026 года, а также меры по управлению долговыми обязательствами компании.

Кроме того, были обсуждены итоги производственной деятельности ПО "Азнефть" за текущий год и перспективы его дальнейшего развития.

В ходе заседания также состоялся обмен мнениями по завершенным и реализуемым стратегическим проектам SOCAR и другим вопросам повестки дня.