Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiya husilərin buraxılış qurğusunu sıradan çıxarıb
Digər ölkələr
- 26 noyabr, 2026
- 20:39
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Səudiyyə Ərəbistanının cənubundakı Cizanda yerləşən neft emalı zavodu (NEZ) Yəmənin "Ənsar Allah" hərəkatının (husilər) zərbəsinə məruz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yəməndə Qanuniliyin Dəstəklənməsi Koalisiyasının rəsmi nümayəndəsi, general-mayor Türki Əl-Maliki "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
Bundan əlavə, Əl-Maliki Yəmənin Hodeyda əyalətində ballistik raket buraxılış qurğusunun məhv edildiyini bildirib.
O iddia edib ki, husilər bu qurğudan Cizandakı NEZ-ə zərbə endirmək üçün istifadə ediblər.
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