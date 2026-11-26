Иран отверг обвинения кувейтской армии в нападении на один из стратегически важных объектов страны, заявив, что Вооруженные силы исламской республики не проводили военных или наступательных операций в регионе.

Как передает Report со ссылкой на иранские медиа, об этом заявил официальный представитель Вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Абольфазл Шекарчи.

По его словам, с учетом истории действий, а также роли Израиля и США в проведении операций под чужим флагом и региональных провокациях, подобные обвинения следует рассматривать как попытку прикрыть дальнейшие враждебные действия и усилить нестабильность в регионе.

В отдельном заявлении посольство Ирана в Риме категорически отвергло обвинения в причастности Тегерана к атаке беспилотника на военный объект в Кувейте, в результате которой погибли два гражданина Италии. Дипломатическое представительство также предостерегло от действий, направленных на расширение масштабов конфликтов в регионе.