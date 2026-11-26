В Хачмазе автомобиль сбил насмерть пешехода
Происшествия
- 26 ноября, 2026
- 21:38
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В Хачмазском районе автомобиль сбил насмерть пешехода.
Как сообщает северное бюро Report, инцидент зафиксирован на участке трассы Шабран-Хачмаз, проходящем через территорию села Мехралигышлаг.
Так, автомобиль марки "ВАЗ-2106" сбил жителя Хачмазского района Исмаилова Закира Маликмамед оглу (1957 г.р.), когда тот переходил дорогу. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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