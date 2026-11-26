Путин: Обмеление Каспийского моря вызывает тревогу
- 26 ноября, 2026
- 21:42
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Обмеление и изменение уровня Каспийского моря вызывает беспокойство у всех прикаспийских государств.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи со школьниками и студентами на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
"Каспий, он то опускается, его уровень моря, то поднимается. Сейчас все больше опускается. Тревогу вызывает у всех стран Каспийского региона", - отметил он.
В качестве еще одного экологического фактора, вызывающего беспокойство, Путин назвал высохшее Аральское море, куда сейчас крайне медленно возвращается вода. Он подчеркнул, что изучение Каспия, а также Аральского моря является важной и очень глобальной задачей, стоящей перед современными исследователями.