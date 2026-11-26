Обмеление и изменение уровня Каспийского моря вызывает беспокойство у всех прикаспийских государств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи со школьниками и студентами на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"Каспий, он то опускается, его уровень моря, то поднимается. Сейчас все больше опускается. Тревогу вызывает у всех стран Каспийского региона", - отметил он.

В качестве еще одного экологического фактора, вызывающего беспокойство, Путин назвал высохшее Аральское море, куда сейчас крайне медленно возвращается вода. Он подчеркнул, что изучение Каспия, а также Аральского моря является важной и очень глобальной задачей, стоящей перед современными исследователями.