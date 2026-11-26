На границе Шамахы и Агсу произошло землетрясение
Происшествия
- 26 ноября, 2026
- 21:01
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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло вечером 26 ноября на границе Шамахинского и Агсуинского районов Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 20:24 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 18 км.
Подземные толчки были ощутимыми.
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