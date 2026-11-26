Землетрясение магнитудой 4,3 произошло вечером 26 ноября на границе Шамахинского и Агсуинского районов Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 20:24 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 18 км.

Подземные толчки были ощутимыми.