Министерство иностранных дел Швеции 26 ноября вызвало посла России в Стокгольме Сергея Беляева в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства Польши и обвинениями в подготовке убийства на территории Дании.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении шведского внешнеполитического ведомства.

В МИД Швеции сообщили, что российскому дипломату была доведена позиция Стокгольма в связи с нарушением воздушного пространства Польши 20 ноября. Кроме того, шведская сторона осудила предполагаемую подготовку убийства гражданина Украины и США на территории Дании, в причастности к которой Копенгаген обвинил Россию.

"Швеция оказывает полную поддержку нашим союзникам Польше и Дании. Попытки России разделить Европу и подорвать поддержку Украины не увенчаются успехом. Мы продолжаем поддерживать Украину, что является нашим главным внешнеполитическим приоритетом", - заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

В ходе встречи также была подчеркнута решимость Швеции, Европейского союза и НАТО продолжать оказывать поддержку Украине.

В свою очередь, посольство России в Швеции отвергло обвинения, заявив, что убедительных доказательств причастности Москвы к нарушению воздушного пространства Польши или противоправной деятельности на территории Дании представлено не было.