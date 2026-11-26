Azərbaycanda zəlzələ olub
Hadisə
- 26 noyabr, 2026
- 20:56
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Şamaxı-Ağsu sərhədində 4,3 maqnitudalı zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla 20:24-də qeydə alınıb, ocağı 18 km dərinlikdə yerləşib.
Zəlzələ hiss olunub.
На границе Шамахы и Агсу произошло землетрясение
Azerbaijan records magnitude 4.3 earthquake near Shamakhi
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