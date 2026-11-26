UEFA Çempionlar Liqasında həftənin rəmzi komandası müəyyənləşib
- 26 noyabr, 2026
- 20:48
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UEFA Çempionlar Liqasında həftənin rəmzi komandası müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə turnirin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Rəmzi komandada İngiltərə, İspaniya, İtaliya və Fransa klublarını təmsil edən futbolçular yer alıb.
Həftənin rəmzi komandası aşağıdakı kimidir:
Qapıçı: Alisson Beker ("Liverpul", İngiltərə)
Müdafiəçilər: Natan Nqoy ("Lill", Fransa), Loqan Kosta ("Vilyarreal", İspaniya), Mario Ermoso ("Roma", İtaliya)
Yarımmüdafiəçilər: Nikolo Barella ("İnter", İtaliya), Luis Milya ("Komo", İtaliya), Cud Bellinqem ("Real", İspaniya), Rayan Şerki ("Mançester Siti", İngiltərə)
Hücumçular: Entoni Qordon ("Barselona", İspaniya), Kuço Ernandes ("Betis", İspaniya), Kilian Mbappe ("Real", İspaniya).
Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının son qalibi PSJ-dir. Paris təmsilçisi 2024/2025 mövsümünün finalında "Arsenal"ı penaltilər seriyasında 4:3 hesabı ilə məğlub edib. Qarşılaşmanın əsas və əlavə vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatıb.