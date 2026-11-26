Azərbaycan taekvondoçusu Qaşim Maqomedov Astanada beynəlxalq turnirdə mübarizə aparacaq
Fərdi
- 26 noyabr, 2026
- 21:01
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Azərbaycan taekvondoçusu Qaşim Maqomedov Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçiriləcək "World Taekwondo Grand Prix" finalında çıxış edəcək.
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, təmsilçimiz 58 kq çəki dərəcəsində dayanq üzərinə çıxacaq.
İdmançı böyüklərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi Məmməd Abdullayev və məşqçisi Ayxan Tağızadənin rəhbərliyi altında yarışda mübarizə aparacaq.
Qeyd edək ki, sözügedən yarış noyabrın 27-dən 29-dək davam edəcək.
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