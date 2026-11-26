Непогода в День благодарения обесточила дома 660 752 американцев на территории США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сайта PowerOutage.us.

По его данным, среди наиболее пострадавших районов штаты Вирджиния (218 774), Миссури (138 873) и Мэриленд (111 350).

Как пишет Associated Press, сильные дожди, порывистый ветер и наводнения обрушились на восточное и западное побережья США 26 ноября. Непогода нарушила транспортное сообщение, привела к отключениям электричества и затоплению прибрежных районов.

По данным агентства, из-за сильного ветра организаторы перенесли на субботу знаменитый парад Macy"s в Нью-Йорке, который должен был пройти в 100-й раз. Решение приняли из соображений безопасности после консультаций с городскими властями.

На Восточном побережье порывы ветра достигали 80 км/ч и выше. В Нью-Джерси было объявлено чрезвычайное положение. Из-за подтоплений перекрывали дороги, спасатели помогали людям, оказавшимся в автомобилях в воде. На несколько часов также закрывали мост-тоннель через Чесапикский залив в Вирджинии.

Шторм осложнил и авиасообщение: метеорологи предупреждали о снижении видимости, сильной турбулентности, ветре и обледенении По данным трекера FlightAware, из-за шторма в США более 1 тыс. авиарейсов отменены и задержаны.

В центральных штатах, в частности в Миссури и Иллинойсе, ожидался сильный снегопад. В районе Сент-Луиса прогнозировали до 33 см снега.

На Западном побережье сохранялась угроза прибрежных наводнений из-за аномально высоких приливов и сильных волн. В городе Пасифика в Калифорнии огромная волна разрушила часть пирса. Власти также предупреждали жителей прибрежных районов о возможном затоплении дорог и жилых домов.