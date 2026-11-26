Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что социальная сеть TikTok негативно влияет на работу мозга, особенно у молодых людей.

Как передает Report, об этом он заявил на встрече с молодыми специалистами в области искусственного интеллекта в рамках международной конференции AI Journey 2026 в Москве.

"Сейчас все пользуются смартфоном, но почему-то думают, что он предназначен только для осуществления звонков, переписки, просмотра, может быть, каких-то фильмов. И TikTok. TikTok - это страшная вещь, которая убивает мозг человека, особенно мозг молодого человека", - сказал Токаев.

Президент Казахстана отметил, что в стране стремятся развивать народную цифровую экономику. По его словам, грамотное использование смартфонов позволяет гражданам зарабатывать деньги даже в отдаленных сельских населенных пунктах при наличии доступа к интернету.

Токаев подчеркнул необходимость обучения населения цифровым навыкам, которые позволят гражданам получать законный доход с использованием современных технологий.

"Это я называю народной цифровой экономикой", - заключил президент Казахстана.