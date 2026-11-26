Токаев: TikTok - страшная вещь, убивающая мозг человека
- 26 ноября, 2026
- 21:27
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что социальная сеть TikTok негативно влияет на работу мозга, особенно у молодых людей.
Как передает Report, об этом он заявил на встрече с молодыми специалистами в области искусственного интеллекта в рамках международной конференции AI Journey 2026 в Москве.
"Сейчас все пользуются смартфоном, но почему-то думают, что он предназначен только для осуществления звонков, переписки, просмотра, может быть, каких-то фильмов. И TikTok. TikTok - это страшная вещь, которая убивает мозг человека, особенно мозг молодого человека", - сказал Токаев.
Президент Казахстана отметил, что в стране стремятся развивать народную цифровую экономику. По его словам, грамотное использование смартфонов позволяет гражданам зарабатывать деньги даже в отдаленных сельских населенных пунктах при наличии доступа к интернету.
Токаев подчеркнул необходимость обучения населения цифровым навыкам, которые позволят гражданам получать законный доход с использованием современных технологий.
"Это я называю народной цифровой экономикой", - заключил президент Казахстана.