МАГАТЭ проводит переговоры с Россией и Украиной о заключении девятого локального соглашения о прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после очередного отключения внешнего электроснабжения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства на его сайте.

По его данным, 25 ноября в 05:28 по местному времени станция потеряла связь с последней действующей внешней линией электропередачи "Феросплавная-1" напряжением 330 кВ. Предположительно, причиной стали военные действия. В результате ЗАЭС в 28-й раз с начала конфликта перешла на аварийные дизель-генераторы.

"Это событие еще раз подчеркивает важность переговоров для содействия ремонту Днепропетровской линии электропередачи напряжением 750 кВ и связанной с ней подстанции", - отмечается в пресс-релизе.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что зависимость станции от одной линии электропередачи и ее расположение в зоне активных боевых действий делают внешнее энергоснабжение крайне ненадежным. Отмечается, что за последнюю неделю было объявлено в общей сложности 143 предупреждения о воздушной тревоге в районе ЗАЭС.

"Я призываю обе стороны к конструктивному сотрудничеству с МАГАТЭ, чтобы прекратить военные действия против объектов электроэнергетической инфраструктуры, содействовать ремонту линии "Феросплавная-1" и восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС", - заявил Гросси.

По данным агентства, после отключения электроэнергии автоматически запустились четыре из 19 аварийных дизель-генераторов. Два из них впоследствии отключили для экономии топлива. Запасов дизеля, по оценке МАГАТЭ, хватит более чем на 10 дней при нынешнем режиме работы двух генераторов.

Для сокращения расхода топлива на станции также отключили отопление, несмотря на снижение температуры до 0 градусов. МАГАТЭ продолжает следить за запасами топлива и работой систем безопасности.

Гросси вновь призвал прекратить военную активность вблизи всех ядерных объектов, подчеркнув, что "ядерная катастрофа никому не выгодна".