Израильская партия "Яшар!" во главе с Гади Айзенкотом и Демократическая партия Яира Голана подписали коалиционное соглашение, ставшее очередным шагом на пути к формированию нового правительства.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские медиа, переговоры между партиями были приостановлены во вторник из-за разногласий по распределению министерских портфелей.

Согласно достигнутой договоренности, представители демократов получат четыре министерских портфеля, в том числе Министерство национальной безопасности, которое сейчас возглавляет ультраправый политик Итамар Бен-Гвир.

Ранее Айзенкот заключил аналогичное соглашение с партией Авигдора Либермана. Однако оппозиционному блоку пока далеко до парламентского большинства: у входящих в него сил в общей сложности 36 мест при необходимых 61 в Кнессете.

Дополнительные сложности связаны с разногласиями по поводу возможного сотрудничества с арабскими партиями и создания правительства национального единства с участием партии Биньямина Нетаньяху.

Либерман выступает против соглашения с Нетаньяху, считая, что тот может затянуть переговоры и добиться проведения новых выборов. Бывший премьер-министр Нафтали Беннет, напротив, предлагает создать правительство национального единства во главе с Айзенкотом и Нетаньяху, исключив из него арабские и ультраортодоксальные партии.

У Айзенкота есть время до 6 декабря, чтобы сформировать правительство. При необходимости он может запросить у президента Ицхака Герцога продление срока еще на две недели.