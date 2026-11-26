Литва подала заявку на получение дополнительного льготного кредита в размере 1,442 млрд евро в рамках оборонной программы Евросоюза SAFE (Security Action for Europe).

Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

По словам главы ведомства Робертаса Каунаса, средства планируется направить на укрепление противовоздушной обороны, развитие беспилотных систем и средств борьбы с ними, а также закупку боеприпасов.

Кроме того, Вильнюс намерен использовать финансирование для приобретения систем радиоэлектронной борьбы, радаров, противотанковых мин и других современных оборонных технологий.

Общий объем финансирования второго этапа программы составляет 21,3 млрд евро, тогда как весь фонд SAFE оценивается примерно в 150 млрд евро.

Ранее Литва уже получила одобрение на льготный кредит в размере 6,375 млрд евро. Первый транш в размере 956 млн евро был перечислен стране ранее.

Программа SAFE создана по инициативе Польши в период ее председательства в Совете ЕС и является частью европейского плана по укреплению обороноспособности и перевооружению.