Правительство Великобритании заключило с оборонно-промышленной компанией Babcock контракт на сумму 8,7 млрд фунтов стерлингов ($11,4 млрд) на совершенствование системы технического обслуживания подводных лодок.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, соглашение стало крупнейшим контрактом в истории компании.

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что инвестиции позволят сократить сроки технического обслуживания субмарин, ускорить их возвращение в строй и укрепить потенциал ядерного сдерживания страны.

Глава оборонного ведомства Уэс Стритинг заявил, что правительство намерено уделять приоритетное внимание развитию потенциала ядерного сдерживания и повышению боеготовности страны, даже если для этого потребуется перераспределение средств, выделенных другим ведомствам.

Согласно заявлению Babcock, реализация пятилетнего контракта позволит создать около 3 тыс. рабочих мест, а также порядка 2,5 тыс. мест для стажеров и выпускников высших учебных заведений.

На фоне сообщения о заключении контракта акции Babcock на Лондонской фондовой бирже выросли на 6,99%.