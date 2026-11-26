Французское информационное агентство Agence France-Presse (AFP) подверглось кибератаке, в результате которой одна из его новостных платформ стала временно недоступна для подписчиков.

Как передает Report, об этом сообщило само агентство.

"Этой ночью AFP подверглось кибератаке. Она была направлена против AFP Forum - одной из платформ, на которой наши клиенты просматривают и скачивают материалы", - говорится в сообщении.

После обнаружения несанкционированного доступа специалисты агентства по кибербезопасности изолировали ресурс. В качестве меры предосторожности доступ к платформе был приостановлен до выяснения всех обстоятельств инцидента.

В AFP подчеркнули, что на данный момент не располагают информацией о причастных к кибератаке лицах.