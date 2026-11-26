В Нахчыване при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек
Происшествия
- 26 ноября, 2026
- 23:10
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В селе Ярымджа Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает местное бюро Report, столкнулись автомобили марок Changan и AZSamand.
В результате аварии пострадали Мехман Гамбар оглу Гамбаров (1982 г.р.), Анар Асаф оглу Мамедов (1988 г.р.), Сейхун Асад оглу Ширинов (1988 г.р.), Нармин Исмаил гызы Гамбарзаде (1991 г.р.) и Нурана Гидаят гызы Гамбарова (1990 г.р.).
Пострадавшие госпитализированы в Нахчыванскую республиканскую больницу.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
По факту проводится расследование.
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