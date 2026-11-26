Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате атаки на нефтеперерабатывающий завод в районе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на Al-Hadath, об этом сообщило Министерство энергетики Саудовской Аравии.

По данным ведомства, объект подвергся удару "враждебного воздушного снаряда". В результате возник пожар, который удалось потушить. Работа части производственных мощностей была приостановлена.

По предварительным данным, погиб гражданин Непала. Пострадавшие, являющиеся гражданами разных стран, получают медицинскую помощь.

На месте происшествия работают аварийные и технические службы. В настоящее время проводится оценка ущерба и проверка безопасности объектов предприятия.

Минэнерго Саудовской Аравии не уточнило, кто стоит за атакой, однако ранее коалиция, возглавляемая страной, возложила ответственность за удар на вооруженную группировку "Ансар Аллах".