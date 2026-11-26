Səudiyyə Ərəbistanında neft emalı zavoduna hücumda bir nəfər ölüb
- 26 noyabr, 2026
- 23:22
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Səudiyyə Ərəbistanının cənub-qərbindəki Cizan bölgəsində neft emalı zavoduna edilən hücum nəticəsində bir nəfər həlak olub, bir neçə nəfər isə yaralanıb.
"Report" "Al-Hadath"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Energetika Nazirliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, obyekt "düşmən hava mərmisi"nin zərbəsinə məruz qalıb. Nəticədə yanğın baş verib. İstehsal güclərinin bir hissəsinin fəaliyyəti dayandırılıb.
İlkin məlumata görə, həlak olan şəxs Nepal vətəndaşıdır. Müxtəlif ölkələrin vətəndaşları olan zərərçəkənlərə tibbi yardım göstərilir.
Hadisə yerində qəza və texniki xidmətlər çalışır. Hazırda dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və müəssisə obyektlərinin təhlükəsizliyinin yoxlanılması aparılır.
Səudiyyə Ərəbistanının Energetika Nazirliyi hücumun arxasında kimin dayandığını dəqiqləşdirməyib, lakin daha əvvəl ölkənin rəhbərlik etdiyi koalisiya zərbəyə görə məsuliyyətin "Ənsar Allah" silahlı qruplaşmasında olduğunu bildirib.