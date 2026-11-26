Мексиканские власти начали проверку экологического ущерба, причиненного обломками ракет SpaceX на побережье штата Тамаулипас.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию Cinco, об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Она подчеркнула, что по итогам проверки против американской компании могут быть введены санкции.

По ее словам, Федеральная прокуратура по охране окружающей среды (Profepa) совместно с Национальной комиссией по охраняемым природным территориям и военно-морскими силами страны приступила к поиску и сбору фрагментов. К 20 ноября удалось собрать 5,9 кг обломков, однако наблюдение за пострадавшей территорией продолжается.

Инцидент произошел после запуска корабля Starship 13 ноября с платформы Starbase в Техасе рядом с мексиканской границей. После взрыва ускорителя фрагменты начало прибивать волнами на пляж Плайя-Багдад в Матаморосе.

Шейнбаум подчеркнула, что этот вопрос должен решаться на межгосударственном уровне, поскольку запуски затрагивают воздушное пространство Мексики и США. По ее словам, мексиканская сторона уже обратилась в американское посольство с предложением организовать переговоры между аэрокосмическими ведомствами двух стран.

Кроме того, правительство Мексики рассмотрит возможность переноса стартовой площадки. Это связано с планами SpaceX увеличить количество запусков до 400 в год. Мехико настаивает на установлении четких правил, регулирующих периодичность и масштабы таких операций.

"Если будут выявлены экологические последствия, будут поданы соответствующие жалобы", - заявила Шейнбаум.

Как сообщает Diario de Yucatán, экологи и жители побережья обеспокоены возможным загрязнением водно-болотных угодий, дюн и пляжей района Бока-Чика.