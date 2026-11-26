Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил со своей грузинской коллегой Макой Бочоришвили инцидент в ходе матча между "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем" в Батуми.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, стороны обменялись мнениями по поводу столкновения турецких болельщиков и местной полиции.

Отмечается, что сотрудники посольства и генерального консульства Турции в Грузии находятся на стадионе. Предпринимаются все необходимые шаги для разрешения ситуации.

Ранее сообщалось, что грузинская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков "Бешикташа".