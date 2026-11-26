Фидан и Бочоришвили обсудили инцидент в ходе матча "Бешикташ" – "Хапоэль" в Батуми
В регионе
- 26 ноября, 2026
- 23:39
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил со своей грузинской коллегой Макой Бочоришвили инцидент в ходе матча между "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем" в Батуми.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, стороны обменялись мнениями по поводу столкновения турецких болельщиков и местной полиции.
Отмечается, что сотрудники посольства и генерального консульства Турции в Грузии находятся на стадионе. Предпринимаются все необходимые шаги для разрешения ситуации.
Ранее сообщалось, что грузинская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков "Бешикташа".
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