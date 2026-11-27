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Состоялись матчи V тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в общей сложности прошли 18 встреч.

Греческий "Олимпиакос" уступил итальянскому "Милану" со счетом 2:4, "Ювентус" разгромил кипрскую "Омонию" (4:1), а английский "Кристал Пэлас" одержал победу над испанским "Реал Сосьедадом" (2:1).

Турецкий "Бешикташ" обыграл израильский "Хапоэль" со счетом 2:1.

Лига Европы УЕФА

Общий этап

26 ноября

V тур

"Олимпиакос" (Греция) – "Милан" (Италия) – 2:4

"Марсель" (Франция) – "Левски" (Болгария) – 1:0

"Виктория" (Чехия) – "Бенфика" (Португалия) – 4:0

"Юнион" (Бельгия) – "Лех" (Польша) – 2:2

"Динамо" (Хорватия) – "Байер 04" (Германия) – 0:2

"Зальцбург" (Австрия) – "Арарат" (Армения) – 2:0

"Сельта" (Испания) – "Борнмут" (Англия) – 1:2

"Бешикташ" (Турция) – "Хапоэль" (Израиль) – 2:1

"Ювентус" (Италия) – "Омония" (Кипр) – 4:1

"Лион" (Франция) – "Лиллестрем" (Норвегия) – 0:0

"Ференцварош" (Венгрия) – "Целе" (Словения) – 0:0

"Спарта" (Чехия) – АЗ (Нидерланды) – 2:4

"Кристал Пэлас" (Англия) – "Реал Сосьедад" (Испания) – 2:1

"Сандерленд" (Англия) – "Ягеллония" (Польша) – 1:1

"Хоффенхайм" (Германия) – "Штурм" (Австрия) – 3:1

"Торренсе" (Португалия) – "Селтик" (Шотландия) – 1:2

НЕК (Нидерланды) – "Ренн" (Франция) – 3:1

ОФИ (Греция) – "Андерлехт" (Бельгия) – 1:3.