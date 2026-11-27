Несколько тысяч старшеклассников и студентов приняли участие в демонстрации в Париже 26 ноября, потребовав отмены вступительных отборочных процедур и увеличения числа мест в высших учебных заведениях Франции.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Monde.

Акция прошла на площади Бастилии по призыву объединений старшеклассников, студентов и молодежных профсоюзных организаций.

Участники демонстрации заявили о намерении продолжать протесты до выполнения своих требований, несмотря на обеспокоенность возможными последствиями акций для учебного процесса.

"Что бы ни говорило правительство, возвращения к нормальной жизни в средних школах и университетах не будет", - подчеркнули организаторы.

По данным Министерства высшего образования Франции, в четверг работа 16% университетов страны была нарушена из-за блокирования учебных заведений или их закрытия по решению администрации. Министерство национального образования не обнародовало данные о количестве заблокированных школ.

Среди основных требований протестующих - отмена вступительных отборочных процедур, упразднение платформ Parcoursup и MonMaster, а также создание от 250 тыс. до 300 тыс. дополнительных мест в университетах.

Молодежные организации считают недостаточными меры, объявленные правительством в конце октября. В частности, власти заявили о планах создать 20 тыс. дополнительных мест в высших учебных заведениях и заменить платформу Parcoursup.