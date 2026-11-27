Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам радикального движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно заявлению, целями ударов стали десятки ракет и пусковых установок, размещенных на территории тренировочного лагеря в районе населенного пункта Эйн ат-Тина. По данным израильских военных, объект использовался подразделениями специального назначения "Радван".

В ЦАХАЛ утверждают, что вооружение предназначалось для атак на Израиль, а удары были нанесены с целью устранения угрозы.