Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 00:48
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам радикального движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Согласно заявлению, целями ударов стали десятки ракет и пусковых установок, размещенных на территории тренировочного лагеря в районе населенного пункта Эйн ат-Тина. По данным израильских военных, объект использовался подразделениями специального назначения "Радван".
В ЦАХАЛ утверждают, что вооружение предназначалось для атак на Израиль, а удары были нанесены с целью устранения угрозы.
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