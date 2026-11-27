Состоялись матчи IV тура общего этапа Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, в общей сложности прошли 18 встреч.

Нидерландский "Аякс" разгромил швейцарский "Тун" со счетом 4:0, а английский "Брайтон" с аналогичным результатом одержал победу над румынской "Университатей" из Крайовы.

Турецкий "Трабзонспор" на выезде обыграл болгарский ЦСКА со счетом 2:1.

Лига конференций УЕФА

Общий этап

26 ноября

IV тур

"Кайрат" (Казахстан) – "Мьельбю" (Швеция) – 1:0

"Аякс" (Нидерланды) – "Тун" (Швейцария) – 4:0

"Пафос" (Кипр) – "Мидтьюлланн" (Дания) – 0:2

"Брайтон" (Англия) – "Университатя" (Крайова, Румыния) – 4:0

"Бранн" (Норвегия) – "Орхус" (Дания) – 1:4

"Хартс" (Шотландия) – "Монако" (Франция) – 2:3

"Яблонец" (Чехия) – "Лугано" (Швейцария) – 2:0

"Жальгирис" (Литва) – "Рига" (Латвия) – 2:0

"Иберия" (Грузия) – "Хетафе" (Испания) – 1:0

"Эгнатия" (Албания) – "Линкольн" (Гибралтар) – 2:1

"Брага" (Португалия) – КуПС (Финляндия) – 4:0

"Фрайбург" (Германия) – "Твенте" (Нидерланды) – 2:1

"Гент" (Бельгия) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 1:1

"Борац" (Босния и Герцеговина) – "Аталанта" (Италия) – 2:3

"Хайдук" (Хорватия) – "Сент-Трюйден" (Бельгия) – 0:2

"Норшелланн" (Дания) – "Панатинаикос" (Греция) – 3:2

"Интер Эскальдес" (Андорра) – "Копенгаген" (Дания) – 2:0

ЦСКА (Болгария) – "Трабзонспор" (Турция) – 1:2.