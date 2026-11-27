UEFA Konfrans Liqasında IV turun oyunları keçirilib
- 27 noyabr, 2026
- 02:00
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UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində IV turun matçları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, ümumilikdə 18 qarşılaşma baş tutub.
"Ayaks" "Tun"u, "Brayton" "Universitatya"nı qəbul edib.
Türkiyənin "Trabzonspor" klubu səfərdə Bolqarıstan təmsilçisi ÇSKA-nın qonağı olub.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi
26 noyabr
IV tur
"Kayrat" (Qazaxıstan) - "Myelbyu" (İsveç) 1:0
"Ayaks" (Niderland) - "Tun" (İsveçrə) 4:0
"Pafos" (Kipr) - "Midtyullann" (Danimarka) 0:2
"Brayton" (İngiltərə) - "Universitatya" (Krayova, Rumıniya) 4:0
"Brann" (Norveç) - "Orhus" (Danimarka) 1:4
"Harts" (Şotlandiya) - "Monako" (Fransa) 2:3
"Yablonets" (Çexiya) - "Luqano" (İsveçrə) 2:0
"Jalqiris" (Litva) - "Riqa" (Latviya) 2:0
"İberiya" (Gürcüstan) - "Xetafe" (İspaniya) 1:0
"Eqnatiya" (Albaniya) - "Linkoln" (Cəbəllütariq) 2:1
"Braqa" (Portuqaliya) - "KuPS" (Finlandiya) 4:0
"Frayburq" (Almaniya) - "Tvente" (Niderland) 2:1
"Gent" (Belçika) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) 1:1
"Borats" (Bosniya və Herseqovina) - "Atalanta" (İtaliya) 2:3
"Hayduk" (Xorvatiya) - "Sent-Trüden" (Belçika) 0:2
"Norşellann" (Danimarka) - "Panatinaikos" (Yunanıstan) 3:2
"İnter Eskaldes" (Andorra) - "Kopenhagen" (Danimarka) 2:0
ÇSKA (Bolqarıstan) - "Trabzonspor" (Türkiyə) 1:2