İsrail "Hizbullah"ın Livanın cənubundakı hədəflərinə zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 27 noyabr, 2026
- 01:07
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İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) Livanın cənubunda "Hizbullah" radikal hərəkatının hərbi obyektlərinə zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İMQ-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, zərbələrin hədəfi Eyn ət-Tina yaşayış məntəqəsi ərazisindəki təlim düşərgəsində yerləşdirilmiş onlarla raket və buraxılış qurğusu olub. Obyekt "Radvan" xüsusi təyinatlı bölmələri tərəfindən istifadə olunub.
İMQ-dən bildirilib ki, silahlar İsrailə hücumlar üçün nəzərdə tutulmuşdu, zərbələr isə təhlükəni aradan qaldırmaq məqsədilə endirilib.
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