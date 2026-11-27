UEFA Avropa Liqası: "Beşiktaş" İsrail klubunu məğlub edib
- 27 noyabr, 2026
- 01:58
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UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində V turun matçları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, ümumilikdə 18 qarşılaşma baş tutub.
"Olimpiakos" "Milan"ı, "Yuventus" "Omoniya"nı, "Kristal Pelas" isə "Real Sosyedad"ı qəbul edib.
Bundan başqa Türkiyənin "Beşiktaş" klubu "Hapoel"i (İsrail) qəbul edib.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
26 noyabr
V tur
"Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Milan" (İtaliya) 2:4
"Marsel" (Fransa) - "Levski" (Bolqarıstan) 1:0
"Viktoriya" (Çexiya) - "Benfika" (Portuqaliya) 4:0
"Yunion" (Belçika) - "Lex" (Polşa) 2:2
"Dinamo" (Xorvatiya) - "Bayer 04" (Almaniya) 0:2
"Zaltsburq" (Avstriya) - "Ararat" (Ermənistan) 2:0
"Selta" (İspaniya) - "Bornmut" (İngiltərə) 1:2
"Beşiktaş" (Türkiyə) - "Hapoel" (İsrail) 2:1
"Yuventus" (İtaliya) - "Omoniya" (Kipr) 4:1
"Lion" (Fransa) - "Lillestrem" (Norveç) 0:0
"Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Sele" (Sloveniya) 0:0
"Sparta" (Çexiya) - AZ (Niderland) 2:4
"Kristal Pelas" (İngiltərə) - "Real Sosyedad" (İspaniya) 2:1
"Sanderlend" (İngiltərə) - "Yagelloniya" (Polşa) 1:1
"Hoffenhaym" (Almaniya) - "Şturm" (Avstriya) 3:1
"Torrense" (Portuqaliya) - "Seltik" (Şotlandiya) 1:2
NEK (Niderland) - "Renn" (Fransa) 3:1
OFİ (Yunanıstan) - "Anderlext" (Belçika) 1:3