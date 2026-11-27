Глава МИД Эстонии прибыл с визитом в Азербайджан
- 27 ноября, 2026
- 03:19
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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибыл с визитом в Баку.
Как передает Report, об этом глава эстонского внешнеполитического ведомства сообщил в социальной сети X.
"Только что прибыл в Баку. Сегодня мы официально открываем посольство Эстонии в Азербайджане. Это важное событие, отражающее укрепление связей между нашими странами", - отметил министр.
По словам Цахкны, в рамках визита планируется обсудить перспективы углубления двустороннего сотрудничества по различным направлениям, а также вопросы укрепления региональной и европейской безопасности.
Just landed in Baku. Today, we officially open Estonia’s Embassy in Azerbaijan, a milestone that reflects the growing ties between our two countries. I look forward to meeting President Aliyev @presidentaz and my good colleague, Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun, to discuss how we can deepen our cooperation across various avenues and advance regional and European security.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 26, 2026