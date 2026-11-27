Estoniya xarici işlər naziri Azərbaycana səfərə gəlib
Xarici siyasət
- 27 noyabr, 2026
- 03:22
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Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsahkna Bakıya səfərə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tsahkna "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
"Bakıya yenicə gəldim. Bu gün biz Estoniyanın Azərbaycandakı səfirliyini rəsmən açırıq. Bu, ölkələrimiz arasında əlaqələrin möhkəmlənməsini əks etdirən mühüm hadisədir", - nazir qeyd edib.
Tsahknanın sözlərinə görə, səfər çərçivəsində müxtəlif istiqamətlər üzrə ikitərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi perspektivlərinin, habelə regional və Avropa təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi məsələlərinin müzakirə olunması planlaşdırılır.
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