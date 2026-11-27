В Грузии задержаны 16 человек в связи с беспорядками, произошедшими во время матча между турецким "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

Отмечается, что во время шествия от площади Европы к стадиону некоторые болельщики нарушили общественный порядок и не подчинились законным требованиям полиции. Беспорядки продолжились и на стадионе.

В ведомстве сообщили, что для пресечения насильственных действий полиция применила специальные средства. В ходе инцидента трое сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести.

В заявлении подчеркивается, что информация о применении полицией силы в связи с демонстрацией палестинского флага и плакатов не соответствует действительности.

МВД напомнило, что все лица, находящиеся на территории Грузии, независимо от гражданства и национальности обязаны соблюдать законодательство страны.

Напомним, что матч между "Бешикташем" и "Хапоэлем" в рамках V тура общего этапа Лиги Европы УЕФА состоялся в Батуми. Встреча, сопровождавшаяся беспорядками, завершилась победой турецкого клуба.