В Грузии задержали 16 человек из-за беспорядков на матче "Бешикташ" – "Хапоэль"
- 27 ноября, 2026
- 02:33
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В Грузии задержаны 16 человек в связи с беспорядками, произошедшими во время матча между турецким "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении МВД Грузии.
Отмечается, что во время шествия от площади Европы к стадиону некоторые болельщики нарушили общественный порядок и не подчинились законным требованиям полиции. Беспорядки продолжились и на стадионе.
В ведомстве сообщили, что для пресечения насильственных действий полиция применила специальные средства. В ходе инцидента трое сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести.
В заявлении подчеркивается, что информация о применении полицией силы в связи с демонстрацией палестинского флага и плакатов не соответствует действительности.
МВД напомнило, что все лица, находящиеся на территории Грузии, независимо от гражданства и национальности обязаны соблюдать законодательство страны.
Напомним, что матч между "Бешикташем" и "Хапоэлем" в рамках V тура общего этапа Лиги Европы УЕФА состоялся в Батуми. Встреча, сопровождавшаяся беспорядками, завершилась победой турецкого клуба.