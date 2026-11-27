В Сербии арестовали главного редактора телеканала Informer
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 02:27
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Суд в Белграде постановил заключить под стражу на 30 суток главного редактора сербского телеканала Informer Драгана Вучичевича, подозреваемого в провоцировании паники.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Informer.
Адвокаты Вучичевича настаивали на его немедленном освобождении. Сам журналист отрицает свою вину.
Перед вынесением решения суда выразить поддержку Вучичевичу прибыли депутаты парламента страны от оппозиционной Сербской прогрессивной партии (СПП).
Напомним, что Вучичевич был задержан сотрудниками полиции 25 ноября. В знак протеста против его задержания депутаты от СПП покинули зал заседаний парламента.
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