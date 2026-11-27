Маск пообещал ежегодно дарить детям в США акции SpaceX
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 02:53
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Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении ежегодно дарить каждому ребенку в США по одной акции аэрокосмической компании SpaceX.
Как передает Report, об этом миллиардер написал в социальной сети X.
"Я буду ежегодно дарить всем детям в Америке по одной акции", - заявил Маск.
Ранее предприниматель сообщил, что каждый ребенок в США получит по две акции SpaceX - одну от компании и одну от него лично. Позднее Маск уточнил, что первую акцию дети получат уже в декабре 2026 года.
По данным телеканала CNBC, Маску принадлежат около 4,8 млрд акций SpaceX. При этом численность населения США в возрасте до 18 лет по состоянию на 1 июля 2025 года составляла около 72 млн человек.
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