Турция восстановила визовый режим для граждан Черногории
- 27 ноября, 2026
- 03:49
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Турция восстановила визовый режим для граждан Черногории, имеющих обычные паспорта.
Как сообщает Report, соответствующее решение, подписанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликовано в официальном вестнике Resmi Gazete.
Согласно документу, приостановлено действие положений соглашения о взаимной отмене визового режима между двумя странами, распространяющихся на граждан Черногории с общегражданскими паспортами.
Решение не распространяется на владельцев специальных, служебных и дипломатических паспортов.
Данная мера принята в ответ на восстановление Черногорией визового режима для граждан Турции с обычными паспортами в рамках процесса приведения законодательства страны в соответствие с нормами Европейского союза.