Турция восстановила визовый режим для граждан Черногории, имеющих обычные паспорта.

Как сообщает Report, соответствующее решение, подписанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликовано в официальном вестнике Resmi Gazete.

Согласно документу, приостановлено действие положений соглашения о взаимной отмене визового режима между двумя странами, распространяющихся на граждан Черногории с общегражданскими паспортами.

Решение не распространяется на владельцев специальных, служебных и дипломатических паспортов.

Данная мера принята в ответ на восстановление Черногорией визового режима для граждан Турции с обычными паспортами в рамках процесса приведения законодательства страны в соответствие с нормами Европейского союза.